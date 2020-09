Roma, disponibile la terza maglia per la stagione 2020/2021 (FOTO)

La Roma attraverso il proprio profilo Twitter e il proprio sito ufficiale rende noto che da oggi è disponibile la terza maglia che accompagnerà la squadra nella stagione 2020/2021. Come si può leggere dal sito del club: "La nuova terza maglia 2020-21 dell’AS Roma è di color nero corvino, con inserti arancioni vivaci sulle spalle e che si congiungono in uno scollo a V. Lo stemma del club, in versione arancione e nero, e lo swoosh Nike si trovano sul petto mentre l'iconica stampa safari corre lungo i lati della maglia. Completano il look i pantaloncini e calzettoni neri, entrambi con dettagli arancioni".

⬛️? La terza maglia è arrivata! ?⬛️#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 23, 2020

(asroma.com)

