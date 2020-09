Rienzi (pres. Codacons): "Apertura degli stadi al 25% della capienza? Pronti a denunciare Governo e Regioni"

Sul tema della riapertura degli stadi al pubblico si è espresso anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che ha usato toni durissimi per spiegare la propria contrarietà al ritorno dei tifosi negli impianti che ospitano le partite di calcio: "Se si arriverà ad accogliere la proposta di aprire gli stadi al 25% della capienza, il Codacons è pronto a denunciare il Governo e le Regioni per il reato di concorso in epidemia".

“Si tratta di una idea folle che, se attuata, avrebbe ripercussioni pesantissime sul fronte della salute pubblica - ha proseguito Rienzi -. Al di là della presenza fisica dei tifosi all’interno degli stadi, già di per sé rischiosa, si pone il problema di ciò che accadrebbe fuori dagli impianti sportivi in occasione delle partite, con inevitabili assembramenti di persone e aumento della possibilità di contagi tra cittadini”.