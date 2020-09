Real Madrid: Mayoral convocato per la sfida contro il Betis

Borja Mayoral sembra essere il profilo più a portata di mano - e la trattativa è ancora tutta da definire - per quanto riguarda un possibile rinforzo della Roma nel reparto offensivo. A testimoniare, però, che il passaggio dello spagnolo in giallorosso è tutt'altro che scontato, arriva la convocazione diramata da Zidane per il match del suo Real Madrid contro il Betis. A 10 giorni dalla chiusura del calciomercato la Roma è ancora alla ricerca di un calciatore da affiancare a Edin Dzeko, ma per il momento ancora nessun affare sembra vicino alla definizione.