Psg, Florenzi: "Scelta semplice venire qui, è successo tutto in due giorni e mezzo"

TELEFOOT - Passato al Paris Saint-Germain in prestito dalla Roma, l'ex 24 e capitano giallorosso, Alessandro Florenzi, ha raccontato ai microfoni del canale francese le prime sensazioni per l'inizio della nuova avventura: "Non avevo bisogno che nessuno mi convincesse a venire qui. Anche se Leonardo non mi avesse chiamato per parlarmi del progetto, sarei comunque venuto. Parigi è una delle città più belle del mondo e tutti i miei compagni di squadra mi hanno fatto sentire il benvenuto. E’ stata una scelta molto semplice. E’ successo tutto in due giorni e mezzo. E' una delle migliori squadre del mondo: l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League".

Il classe 1991 ha parlato anche del match contro il Marsiglia e dell'espulsione di Neymar: "Il Marsiglia ha segnato nell'unica mezza occasione che ha avuto, mentre il Psg ha dominato tutta la partita. Quando è successo ero in panchina, ma se fossi stato in campo avrei sostenuto il mio compagno di squadra in ogni caso".