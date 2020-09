Psg, Florenzi: "E' il trasferimento più importante della mia carriera" (VIDEO)

Passato in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali raccontando le sue sensazioni: "È stata una grande emozione. Sono qui con tanta voglia di fare bene e cercare di aiutare la squadra a vincere più trofei possibili. È il trasferimento più importante della mia carriera, non sarà facile affermarsi qui - le parole dell'ex giallorosso -. Voglio veramente dare il massimo, aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi e vincere il più possibile pensando partita dopo partita. Il mio obiettivo personale è quello di mettere in difficoltà l’allenatore tutti i giorni per ritagliarmi il mio spazio".

"Il numero 24? E' un giorno speciale per me e mia moglie, nel mio primo anno alla Roma era occupato. Poi è stato sempre il mio numero. Negli ultimi sei mesi al Valencia era occupato e ho scelto un altro numero. Devo dire che è stata una delle prime cose che ho visto quando si è presentata la possibilità del Psg. Se non fosse stato libero, non sarebbe stato un problema, avrei scelto un altro numero", così sul numero di maglia.

"E' sotto gli occhi di tutti quello che il Psg ha fatto quest'anno, ha perso la finale di Champions League per un episodio. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni quest'anno e fare un altro grande percorso anche in Champions. E' uno stimolo, voglio cercare di apprendere dai migliori e portare la mia esperienza", ha concluso.