Premio "Pietro Calabrese" 2020: tra i premiati anche De Rossi e Fienga

Lunedì 7 settembre noti personaggi del mondo del calcio e prestigiose firme del

giornalismo si ritroveranno a Soriano nel Cimino per la nona edizione del premio

nazionale intitolato a Pietro Calabrese. Per la nona edizione verranno chiamati sul palco per ricevere la “Castagna d'oro”, simbolo di un prodotto tipico della zona, Guido Fienga CEO della Roma e Maurizio Setti presidente del Verona. Quindi, quale riconoscimento alla carriera, Daniele De Rossi che ha lasciato il calcio da appena un anno e Federico Balzaretti.