«Per la maglia, per la gente, per la Roma»: scelto il motto che i giocatori leggeranno prima di entrare in campo

“Per la maglia, per la gente, per la Roma”: è questa la frase che i tifosi giallorossi hanno scelto come motto per dare il proprio appoggio ai calciatori ogni volta che staranno per salire dalle scalette degli spogliatoi sul terreno di gioco dell’Olimpico. La votazione era disponibile nei giorni scorsi tramite l’app Socios e i giocatori giallorossi la leggeranno pochi istanti prima di tutte le partite che la Roma giocherà in casa.

