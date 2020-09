Napoli: tutti negativi i tamponi effettuati

Dopo i 14 positivi nel Genoa, c'era grande preoccupazione, in casa Napoli, per l'esito dei tamponi. Fortunatamente, come ha fatto sapere le società azzurra su twitter, sono tutti negativi: nessuno, dunque, ha contratto il Covid-19. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio.





Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center #ForzaNapoliSempre

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2020