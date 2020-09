Napoli, Gattuso: "Milik? Se non trova una soluzione non sarà facile per lui, abbiamo già preso due attaccanti"

SKY SPORT - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in cui, tra le altre cose, ha provato a fare chiarezza sul futuro di Milik, attaccante polacco sulle cui tracce sembra esserci la Roma che lo vorrebbe in rosa in vista della prossima stagione. Queste le parole del tecnico azzurro: "Milik? L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, volevamo rinnovargli il contratto, ma per sua scelta questo rinnovo non c’è stato e sa come la pensiamo: se non trova una soluzione, non sarà facile per lui, visto che abbiamo già preso due attaccanti. Koulibaly? Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse".