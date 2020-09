Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto in un’intervista parlando di mercato e delle cessioni, su tutte quella di Milik, accostato alla Roma per il dopo Dzeko: “Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo – ha detto il numero 1 del Napoli – Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo”.

(Canale 21)