Monchi: "Tutti i club dovrebbero avere un direttore sportivo, è l'anello di congiunzione tra staff tecnico, squadra e società"

Ramon Monchi, ex ds della Roma, in un'intervista rilasciata al tabloid inglese ha parlato del ruolo di direttore sportivo, dicendosi sorpreso come alcuni grandi, come ad esempio il Manchester United, non abbiano una figura del genere nel proprio organigramma. Le sue parole:

"Non posso credere che il Man Utd non abbia un direttore sportivo. Tutti i club dovrebbero averne uno. Qual è la funzione principale? Dedicare tempo a tutto ciò che riguarda lo sport. Quando il 60-70% del budget è destinato alla prima squadra se non hai uno specialista che se ne occupi diventa molto complicato. Il Manchester United è probabilmente uno dei cinque club più importanti al mondo e non ha bisogno di questo ruolo specifico, ma penso che i club siano sempre più consapevoli di aver davvero bisogno di questa figura. Siamo l'anello di congiunzione tra lo staff tecnico, la squadra, il consiglio di amministrazione, conosciamo il mercato, riceviamo molte informazioni dai vari scouting. Quindi non posso credere che un club non abbia un direttore sportivo."

(telegraph.co.uk)