È cominciata ufficialmente questa mattina la nuova stagione per il Manchester United. Al Trafford Training Center i Red Devils si sono radunati per sottoporsi al tampone per il Coronavirus, prima dell’inizio degli allenamenti. Presente anche Chris Smalling che, come riportato dal portale britannico, è in attesa di conoscere il suo futuro dopo aver espresso più volte la sua volontà di fare ritorno a Roma.

(Manchester Evening News)