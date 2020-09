Malagó: “Friedkin? Non l’ho sentito, non ho appuntamenti in agenda con lui”

"Friedkin? Non l'ho sentito, non ho appuntamenti in agenda con lui". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagó, a margine della presentazione del libro 'Sport e Politica estera nell'Italia del secondo dopo guerra', di Nicola Sbetti, che si è tenuta nel Salone d'onore del Coni a Roma. "Sono imprenditori, investitori importanti - ha aggiunto Malagó - Il Covid ha cambiato le agende di tutti, se c’è una cosa bella è che hanno ribadito di voler seguire in prima persona. Una garanzia in assoluto per la Roma e per il calcio italiano. Vale per tutte le società italiane".