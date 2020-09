Kumbulla, quando l'osservatore lo segnalò alla Roma nel 2016: "E' da comprare subito"

Alla fine Marash Kumbulla vestirà la maglia della Roma. Lo farà a partire da oggi, se le visite mediche daranno l'esito atteso, ma avrebbe potuto farlo già anni fa. Come svelato dal sito dell'esperto di calciomercato, infatti, già nel novembre del 2016 sulla scrivania, si fa per dire, in realtà era già tutto informatizzato, arrivò una relazione estremamente positiva su quel difensore centrale ammirato in una gara di Allievi Nazionali tra Verona, appunto, e Latina.

A firmarla era lo scout Giorgio Boscolo, appena arrivato alla Roma all'epoca, dopo le esperienza con Sampdoria e Juventus, in entrambi i casi quindi a stretto contatto col due Marotta-Paratici. "Da comprare subito in ottica futura per la prima squadra" era il suggerimento di Boscolo che nella descrizione del giocatore raccontava: "Dimostra personalità, tranquillità nella gestione e distribuzione della palla, ottima struttura fisica in relazione all’età, margini di miglioramento. Attento e deciso nella marcatura, buon attacco su palla e avversario, forte nel gioco aereo. Giocatore molto interessante". 4 anni dopo, il suo giudizio è confermato dall'operazione della Roma, con una valutazione del giocatore cresciuta fino a toccare i 30 milioni complessivi.

