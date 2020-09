La Juventus è in cerca di un attaccante e i nomi in cima alla lista dei desideri di Pirlo sono Suarez e Dzeko. E il tecnico bianconero, nel post partita del match contro il Novara vinto per 5-0, ha espresso il suo parere sul tema centravanti: "Sì, mi serve il prima possibile, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo."

(sky sport)