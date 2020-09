Juventus, Cirio (pres. reg. Piemonte): "Parere positivo per la riapertura dell'Allianz Stadium"

Sembra possibile la riapertura degli stadi in vista dell'inizio del prossimo campionato, almeno per quanto riguarda alcune specifiche realtà. E' il caso della Juventus, che potrebbe persino disputare le partite di casa - la sensazione è che sia impossibile pensare alla prima a porte aperte - sotto gli occhi del proprio pubblico, almeno stando a quanto dichiarato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Queste le sue parole, rilasciate a margine dell’inaugurazione del Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte: "Abbiamo appena trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione. Una volta che il Cts avrà validato il dossier, il piano potrà diventare operativo”.

L’auspicio per i bianconeri “è essere pronti per le prime partite”.