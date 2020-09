Inter, Kolarov: "Dopo la chiamata dei nerazzurri non ci ho pensato due volte. Conte ha influito tanto sulla mia scelta"

Aleksandar Kolarov, nuovo giocatore dell'Inter di Antonio Conte, dopo aver superato le visite mediche e firmato un contratto che lo legherà al club milanese per la prossima stagione, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni dell'emittente tv nerazzurra. Queste le sue parole: "Ero stato vicino all’Inter già un paio di volte, dopo dieci anni sono riuscito a fare quello che volevo. È stata una scelta facile dopo la chiamata dell’Inter, non ci ho pensato due volte. Parecchi giocatori li conosco già, l’impressione è molto positiva. Conte ha influito tanto sulla mia scelta, quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro possiamo fare bene e vincere. Mi trovo bene come terzo centrale di sinistra, l’ho fatto negli ultimi tre mesi a Roma e anche con Guardiola. Specialista dei calci piazzati? Ho un tiro potente, poi serve tanto allenamento. Quando trovo il giorno giusto mi alleno sempre. Il mio idolo è Mihajlovic, l’ho sempre detto fin da piccolo, il destino ci dice che magari anche io posso chiudere la carriera all’Inter. Di derby ne ho giocati tanti: ho sempre segnato e spero di farlo anche a Milano".

(inter.it)

