Inter, Ausilio: "Per ora non sono previsti nuovi arrivi. Skriniar non è sul mercato"

A pochi minuti dal match contro il Benevento, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di mercato, chiudendo a nuovi acquisti. Negli ultimi giorni era tornato forte il nome di Chris Smalling qualora fosse partito Skriniar, ma Ausilio frena: "Numericamente siamo a posto, anzi dobbiamo definire alcune uscite di qualche esubero. Per ora non sono previsti nuovi inserimenti, se non per occasioni. Su Skriniar c'è stato un contatto con il Tottenham, ma abbiamo ribadito che non è sul mercato e non abbiamo ricevuto offerte particolari"

(Sky Sport)