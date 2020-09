Infortunio Zaniolo: arriva la chiamata di Friedkin direttamente al ragazzo

Un momento estremamente difficile quello che sta vivendo Nicolò Zaniolo, e proprio per questo motivo la proprietà della Roma avrebbe voluto far sentire la propria presenza al ragazzo. Non solo la visita di Guido Fienga al classe '99 riportata da diversi quotidiani odierni, dunque, ma anche una chiamata diretta da parte dei vertici societari per esprimere il sostegno in una fase così delicata. L'avventura dei Friedkin nella capitale avrà inizio tra pochi giorni, ma non è mai troppo presto per manifestare la presenza che i tifosi invocano a gran voce.

(Il Tempo)