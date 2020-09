È stato sulla bocca di tutti durante l’estate, con la situazione del giocatore che alla fine è arrivata a un punto di svolta: Lionel Messi, stella del club spagnolo F.C. Barcelona, resterà nella sua squadra anche durante il prossimo anno, facendo crollare i sogni di gloria dei tanti club che già sognavano di ottenere le prestazioni sportive del talento argentino.

Tramite siti come recensioneitalia è semplice comprendere come siano molti gli scommettitori che hanno deciso proprio di puntare del denaro sul futuro dell’attaccante, con quotazioni relative a una partenza dal club che – nei primi giorni che seguirono l’uscita della notizia del probabile divorzio – iniziarono ad abbassarsi in maniera pesante. A tutto questo hanno contribuito diversi fattori e voci di corridoio che si sono fatte molto più insistenti verso la fine di questa stagione sportiva. Uno degli eventi che ha dato fuoco a queste possibilità è stata la pesante sconfitta subita dal Barcellona in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha visto il trionfo dei tedeschi per ben 8-2.

Il futuro di Messi : nubi all’orizzonte?

È stato proprio a quel punto che sono emerse le voci di una possibile partenza di Messi dal club, complice anche un fattore non da poco di cui tenere conto: il contratto del giocatore, infatti, presenta una clausola secondo la quale questi può liberarsi gratuitamente alla fine di ogni stagione qualora lo desiderasse, indipendentemente dagli anni residui del contratto con il club. Dopo diverse stagioni, la situazione è diventata insostenibile e Messi ha deciso di affidarsi proprio alla clausola per porre fine al proprio contratto, andando alla ricerca di nuove sfide sportive altrove.

Quest’azione, ovviamente, ha scatenato un ribasso delle quote relative alla sua partenza tra diversi bookmaker & outlet, per quello che sembrava oramai quasi certamente un futuro lontano dalla Liga spagnola. Il Barcellona si è però messo di traverso, sottolineando come la richiesta di rescissione sia arrivata sì a fine stagione, ma comunque fuori dalle date stabilite sul contratto (che ovviamente erano diverse, essendo questa stagione prolungata per via del covid). Pur di non cominciare una battaglia legale con il suo club, Messi ha deciso di restare, non nascondendo comunque il suo malcontento nei confronti della gestione societaria e sportiva, a suo dire carente dal punto di vista progettuale.

Ma quali sono gli scenari futuri?

Il contratto di Messi è in scadenza il prossimo anno e, stando alle dichiarazioni del giocatore, un allontanamento definitivo è molto probabile, con i club che risparmieranno quindi sul costo del cartellino e potranno mettere a disposizione del giocatore uno stipendio davvero elevato. Oltre a questo è bene sottolineare come attualmente il Barcellona difficilmente potrebbe garantire un rinnovo del contratto a cifre più elevate per via di problematiche finanziarie.

Una buona scelta, quindi, potrebbe essere quella di iniziare a ragionare fin da ora su quella che potrebbe essere la futura squadra di Leo Messi: con una partenza del campione sono molte le squadre che farebbero a gara per metterlo sotto contratto e, con il passare del tempo e con la maggiore definizione di una situazione, le quote andrebbero ad abbassarsi, garantendo quindi un introito minore agli scommettitori.

La meta della pulce argentina è ancora un mistero, nonostante è possibile che l’attaccante abbia già una meta in mente: che sia la Premier League, con il Manchester City del suo mentore Pep Guardiola? Un club di Serie A? O magari il ricchissimo PSG in Francia? Non ci resta che aspettare per saperlo con certezza, dando quasi per certo un addio che, anche se non avvenuto questa stagione, è stato molto probabilmente soltanto posticipato al prossimo anno.