Genoa, Zappacosta: "Ho passato mesi difficili, speravo in un esordio positivo"

Davide Zappacosta, ex terzino della Roma attualmente al Genoa, ha parlato del suo esordio (con gol) in maglia rossoblu e degli ultimi mesi trascorsi a recuperare dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio rimediato proprio durante la sua esperienza nella Capitale. Queste le sue parole al canale ufficiale del Genoa: "Se mi aspettavo un esordio così? Più che altro ci speravo, ho lavorato tanto in questi mesi che sono stati difficili. Spero di continuare su questa linea. il gol aiuta tanto per la fiducia e per la consapevolezza. Quando hai questi infortuni non è facile superarli, sono infortuni che richiedono tempo per recuperare ritmo e forza. Sto lavorando tanto per aiutare i ragazzi a conquistare gli obiettivi stagionali. Il gol è stato d’istinto, mi è venuto naturale rientrare sul destro e calciare”.