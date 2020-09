Frosinone-Roma, Nesta: "Soddisfatto della nostra prestazione. Faccio gli auguri a Zaniolo, so cosa si prova"

SKY SPORT - Al termine del match amichevole con la Roma, ha parlato il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta. Le sue parole:

Risposte dalla partita?

"Sono soddisfatto, abbiamo preso gol per mancanza di condizione. Loro erano più in forma. Perdere dispice sempre, anche in estate. Ma sono comunque contento"

Sul gol di Under serviva la tua velocità...

"No, capisco i calciatori. SI fa fatica dopo 5 giorni di ritiro"

Cosa pensi di Pirlo alla Juve?

"Lo conosco, se lo hanno scelto è perchè si fidano di lui. Ha buoni rapporti alla Juve, e se lo hanno scelto vuol dire che va bene"

E Maldini da dirigente come lo vedi?

"Credo che ognuno, dopo il ritiro, deve cercare quello che gli manca, c'è chi vuole fare il dirigente chi l'allenatore, l'importante è competere"

Quest'anno l'obiettivo è sempre la promozione?

"Dobbiamo riprovarci"

Un messaggio a Zaniolo?

"Gli faccio l'in bocca al lupo, so cosa si prova e il lavoro che deve fare. Deve tirarsi su la maniche e accudire le ginocchia come se fossero figli, quando ti rompi il ginocchio è così. Gli auguro di smettere quando vuole"