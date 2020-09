Friedkin: la dimora del Presidente in una villa vicino Ladispoli da 20mila euro a notte

Dan Friedkin ha scelto il litorale romano per godersi la prima notte dopo la visita a Trigoria in cui si è presentato a squadra e allenatore. Il numero uno della Roma ha infatti dimorato a "La Posta Vecchia", un'antica e lussuosa villa in stile rinascimentale, adibita ad hotel solitamente, situata vicino Ladispoli.

L'affaccio direttamente sul mare rende incantevole il posto che per l'occasione è chiuso ad altri ospiti: Dan Friedkin, infatti, lo ha affittato interamente al costo di 20mila euro a notte, come riporta l'edizione online del giornale locale.

(ilfaroonline.it)