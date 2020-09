Friedkin al fianco di Zaniolo: l'operazione a Innsbruck

Dan Friedkin scende in campo per Nicolò Zaniolo. Quando il centrocampista della Roma e la sua famiglia hanno manifestato al ceo Guido Fienga l'intenzione di operarsi in una clinica diversa da Villa Stuart, il nuovo proprietario del club ha deciso di mettersi a disposizione, offrendo una possibilità alternativa a quelle sul tavolo: una clinica in Svizzera, di assoluta fiducia della famiglia (spesso a Zurigo) in cui potrebbe essere seguito da eccellenze assolute della chirurgia internazionale.

Alla fine Nicolò ha preso una decisione diversa, incoraggiata dall’agente Vigorelli: si opererà probabilmente lunedì - a Innsbruck, in Austria, affidandosi al professor Fink, lo stesso che ha rimesso in piedi Chiellini e Demiral.

Quella offerta da Friedkin (a Roma nel weekend, ieri segnalato a Venezia per il Festival del Cinema) era una soluzione in più, ma soprattutto un modo per non far sentire solo il ragazzo nel momento più difficile.

