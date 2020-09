FOTO - Striscione contro le restrizioni: "Il nostro calcio è tifo e aggregazione"

Il lento ritorno alla normalità prevede, per ora, l'ingresso di 1000 tifosi per ogni impianto sportivo. Una misura che, stando a quanto ipotizzato, da ottobre potrebbe aumentare fino ad ospitare circa il 30% della capienza di ogni stadio. Di certo lontano dalle abitudini preferite dal tifo più caldo, come sottolinea uno striscione del gruppo giallorosso 'Lupi Roma' che recita: "Il nostro calcio è tifo e aggregazione. Contro distanziamenti e repressione".