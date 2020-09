FOTO - Nuovi striscioni per Friedkin: "Simbolo di questa città, ridateci lo stemma"

Nuovi striscioni apparsi in città, sempre rivolti alla nuova proprietà della Roma, ancora sul tema del ritorno al vecchio stemma. Alcuni tifosi giallorossi hanno infatti esposto in diverse zone della città - nello specifico nei pressi di Campo Testaccio, dello Stadio Olimpico e della sede del club in viale Tolstoj - alcuni messaggi rivolti ai Friedkin: da "Simbolo di questa città, vogliamo il vecchio stemma dalla nuova proprietà", a "Ridateci lo stemma". Di seguito gli scatti relativi agli striscioni.