Fiorentina, Commisso: "Voglio buttar giù il 'Franchi', non è il Colosseo..."

"Per come la penso io, voglio distruggere tutto e rifare le cose da capo. Il Franchi non è il Colosseo: io non sto chiedendo di gettare giù il Colosseo o Palazzo Vecchio". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, al termine dell'incontro a Palazzo Vecchio col sindaco di Firenze Dario Nardella in cui si è parlato dell'ipotesi di ristrutturazione dello stadio Franchi, monumento tutelato dalla Soprintendenza, soprattutto dopo l'approvazione dell'emendamento del Dl semplificazioni sul restyling degli impianti storici. Non è da escludere però l'opzione che porta nell'hinterland di Firenze, a Campi Bisenzio, dove Commisso si è impegnato per l'acquisto di ampi terreni.: "Domani - ha affermato il presidente viola - sarò a Campi e incontrerò il sindaco perché dobbiamo guardare tutte le opportunità".