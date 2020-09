FIGC, Gravina: "Ci sono poche speranze per un eventuale ricorso a parte della Roma"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso nella serata di ieri il suo pensiero in merito alla situazione che ha portato il giudice sportivo ad assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 all'Hellas Verona nella gara contro la Roma. Alla base ci sarebbe l'errore da parte dei giallorossi di non aver inserito Diawara nella lista dei giocatori over 22, come da prassi. Le parole del presidente a margine del premio Colalucci: "Ci sono poche speranze per un eventuale ricorso. C’è stata l’applicazione di una norma molto chiara, ma lasciamo ogni valutazione ai giudici che sono molto attenti e preparati e possono dare un giudizio più preciso".