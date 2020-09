Coronavirus: prove di riapertura in Portogallo. Per le sfide della Nazionale 5 e 10% di capienza

La Federcalcio portoghese (FPF) consentirà ad ottobre un ritorno limitato e graduale di spettatori per le partite amichevoli contro Spagna e Svezia come test per il campionato. La decisione è stata presa dopo aver consultato il governo e la Direzione generale della sanità. Per Portogallo-Spagna, il 7 ottobre, lo stadio José-Alvalade di Lisbona sarà in grado di accogliere gli spettatori entro il limite del 5% della capienza, percentuale che salirà al 10% per Portogallo-Svezia il 14 ottobre. Lo stadio Alvalade, che si trova a nord della capitale e dove gioca lo Sporting Portugal, ha una capacità di quasi 50.000 spettatori.

Dopo queste due partite, la FPF redigerà un verbale che sarà sottoposto alle autorità sanitarie "in vista di un'eventuale autorizzazione alla presenza del pubblico durante le partite di calcio in Portogallo", indica la Federazione.