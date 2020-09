Dopo la notizia della positività a Coronavirus del presidente del Napoli, che ha sollevato le polemiche per la partecipazione del numero 1 dei partenopei all'Assemblea di Lega di ieri, Aurelio De Laurentiis è stato trasferito a Roma in ambulanza. Secondo quanto riporta il sito della rosea, il patron azzurro è stato presumibilmente trasportato al Policlinico Gemelli, dove verrà monitorata la sua situazione.

