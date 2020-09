Coronavirus: 4 positivi in Premier League

Quattro casi di positività al Coronavirus nel campionato inglese. Lo fa sapere direttamente la Premier League con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. "La Premier League può confermare che tra il 7 ed il 13 settembre 2131 tra calciatori e componenti degli staff tecnici si sono sottoposti al test per il Covid-19. Fra di loro, sono stati riscontrati 4 nuovi test positivi. I giocatori o i membri dello staff contagiati rimarranno in isolamento volontario per un periodo di 10 giorni. Non verranno resi noti dalla Lega - si legge nella nota ufficiale - dettagli specifici sui club o sui calciatori interessati".

(premierleague.com)

