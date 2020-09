Conferenza stampa, FONSECA: "Kumbulla non giocherà dall'inizio domani"

E' la vigilia dell'inizio del campionato: domani la Roma inizierà ufficialmente la sua stagione 2020/21 in casa dell'Hellas Verona. I temi della gara del Bentegodi, in programma domani alle 20.45 (diretta su Dazn, arbitra Chiffi), vengono affrontati da Paulo Fonseca nella conferenza stampa pre-partita che seguirà l'iter stabilito dall'inizio dell'emergenza Covid, dunque i giornalisti non saranno presenti in sala stampa ma il tecnico risponderà alle domande inviategli anticipatamente.

Queste le parole di Fonseca:

Nelle difficoltà dell'allenatore moderno c'è quello di fare scelte con mercato aperto. Kumbulla è pronto per giocare e chi sarà il centravanti?

"Centravanti vediamo domani. Kumbulla dobbiamo capire che è arrivato solo ieri, si è allenato due giorni con noi. Sarà con noi nella partita ma non credo sia pronto per giocare dall'inizio, deve capire come giochiamo, è un modo diverso da quello che usava a Verona. Mi sembra un ragazzo molto intelligente però"

La voglia è quella di investire su giocatori giovani. Quando arrivò qua disse di essere arrivato per vincere. Se la sente di sposare questo progetto?

"Sono d'accordo con questa linea, stiamo provando a portare giocatori giovani ma abbiamo anche giocatori con molta esperienza qui. Possiamo fare un mix ma mi piace questo progetto"