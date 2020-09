Cellino: «Ero pronto a portare Tonali a Trigoria. E sognavo di comprare la Roma»

IL MESSAGGERO - Torna a parlare Massimo Cellino. Il presidente del Brescia in un'intervista rilasciata al quotidiano romano parla della cessione di Tonali al Milan, rivelando che era pronto a considerare anche la possibilità di un affare con la Roma: «Avrei visto Sandro più nella Roma: una bellissima squadra, una città calda. Baldissoni tempo fa mi disse che era un loro sogno, ma adesso non conosco chi si occupa del mercato dei giallorossi. Avevo un ottimo rapporto con Sensi e conosco molto bene Sabatini. Ricordo ancora l'affare Nainggolan: è stato fantastico. Mi sento molto legato alla Roma. Per questo, quando ho venduto il Cagliari, avevo il sogno di comprarla e di risanarla esaltandone le potenzialità, mediante il mio lavoro e la mia esperienza. Ma è rimasto solo un sogno».