Caso Diawara, De Sanctis querela 'Er Faina': "Affermazioni false e diffamatorie"

Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, passa per le vie legali. L'ex portiere ,infatti, è intenzionato a querelare chi, come Damiano Coccia, conosciuto come ‘Er Faina’, lo ha nominato come colpevole della svista che ha portato allo 0-3 a tavolino inflitto alla Roma: "Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti” spiega De Sanctis in una nota riferendosi a quanto scritto via social da “Er Faina” nella giornata di lunedì, il dirigente rende noto “di aver già conferito incarico ai suoi legali di fiducia di intraprendere ogni doverosa iniziativa giudiziaria, a tutela della propria immagine personale, onorabilità e dignità professionale“.

(ansa)