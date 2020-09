Calciomercato Roma: per il vice-Dzeko spunta Kokorin dello Spartak Mosca

Edin Dzeko difficlmente si muoverà dalla Roma. Con lo stallo dell'operazione Milik, aumentano le probabilità di permanenza in giallorosso del numero 9. Intanto però il club giallorosso lavora ugualmente sul fronte attacco. Secondo quanto riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale' è stato offerto Aleksandr Kokorin, attaccante russo classe '91 dello Spartak Mosca. Profilo già accostato in passato al club giallorosso, che viene valutato come possibile vice-Dzeko visto il ritorno di Kalinic all'Atletico Madrid.

(Sky Sport)