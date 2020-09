In uscita dalla Roma anche Diego Perotti. L'esterno giallorosso ha estimatori in Turchia: dopo il Besiktas nelle ultime ore si è fatto vivo il Fenerbahce. Intanto, come riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', il club giallorosso ha fissato il prezzo e chiede 2,5 milioni di indennizzo per lasciar partire l'argentino.

(sky sport)