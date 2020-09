Cagliari-Roma: problema muscolare alla coscia destra per Perotti, da valutare le sue condizioni. Solo crampi per Veretout

Brutte notizie all'80' di gioco di Cagliari-Roma. Diego Perotti, entrato in campo da pochi minuti, deve arrendersi per un dolore muscolare. Al posto del trequartista argentino è subentrato Mirko Antonucci. Altra tegola per Paulo Fonseca che dopo il lungo stop di Nicolò Zaniolo dovrà vedersela con l'assenza - da valutare l'entità del problema - di Perotti.

Come fanno sapere dalla Roma, per Diego Perotti si tratta di un problema muscolare alla coscia destra. Da valutare l'entità dell'infortunio del trequartista argentino. Spente sul nascere, invece, le preoccupazioni su Jordan Veretout. Il centrocampista ha lasciato il campo sostituito da Seck nel corso dei minuti di recupero per un problema di crampi.