Cagliari-Roma, gara a porte aperte: in vendita mille tagliandi

Sabato pomeriggio la Roma di Paulo Fonseca sarà impegnata alla Sardegna Arena contro il Cagliari nella terza amichevole stagionale. E la grande novità è il ritorno del pubblico, ma solo per mille spettatori nella main stand, mentre i distinti saranno occupati dai tifosi disabili e dai loro accompagnatori. Priorità agli abbonati rossoblu della scorsa stagione. Dalle 8.30 di domani, in caso di disponibilità, verranno messi in vendita i biglietti restanti. Per tutti è necessario essere in possesso della «Passione Casteddu».

(cagliaricalcio.com)

