Cagliari, Di Francesco: "Nainggolan importante, l'ho capito nel secondo anno alla Roma...Fazio può aiutare i giovani"

Pronto ad iniziare la nuova avventura alla guida del Cagliari, Eusebio Di Francesco ha parlato dell'importanza di Radja Nainggolan, al centro dei discorsi di mercato tra Cagliari e Inter: "Posso solo dire che con Nainggolan ho un ottimo rapporto e un buon feeling. E' stato davvero importante e me ne sono reso conto nel secondo anno alla Roma quando non l'ho avuto. E' un leader in campo, ma anche lui ha qualche difetto... (ride, ndr)", così l'ex tecnico della Roma sul belga.

(Sky Sport)

In conferenza stampa, dopo l'amichevole disputata contro l'Olbia, Di Francesco ha parlato anche del difensore giallorosso, Federico Fazio, accostato proprio al Cagliari: "È uno degli elementi che ci piacciono, può dare un aiuto ai giovani con la sua esperienza".