Boniek: “Milik è l’attaccante che somiglia di più a Dzeko. Ha solo bisogno di fiducia”

RETE SPORT - Ai microfoni dell’emittente radiofonica ha parlato Boniek, ex giocatore della Roma nonché attuale presidente della Federazione polacca. Questo il suo pensiero sul connazionale Milik, in orbita Roma: “È un grande centravanti, fisicamente sta bene, da almeno 2 anni, ha segnato tanto pur non avendo avuto un posto da titolare assicurato. È l’attaccante che somiglia di più a Dzeko, ha solo bisogno di più fiducia”.