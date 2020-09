Bologna: secondo tampone negativo per Mihajlovic. Domani guiderà l'allenamento di squadra

Aggiornamenti positivi per tutti gli appassionati di calcio che, alla notizia della positività al Coronavirus di Sinisa Mihajlovic, erano rimasti con il fiato sospeso per via delle sue pregresse condizioni di salute: il Bologna fa infatti sapere che per la seconda volta il tampone del tecnico rossoblù è risultato negativo. Questa la nota del club:

"Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra"

(bolognafc.it)

