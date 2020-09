Bodgani (ex CT U19 Albania): «Con me Kumbulla giocava anche sotto età. La Roma ha fatto un gran colpo»

In Serie A devi migliorare sempre, ci sono tanti attaccanti forti. E' un giocatore alto, qualcuno dice che è lento, ma non è vero: Marash legge benissimo l'azione, ha senso della posizione, l'ho seguito tanto lo scorso anno e mi ha impressionato, specialmente in Hellas- Inter al cospetto di Lukaku, gli ha tenuto testa alla grande.