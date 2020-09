As Roma: spunta il nome di Gandini per la dirigenza. Nessuna certezza sulla sua disponibilità

Nome nuovo, ma non troppo, per quanto riguarda il possibile organigramma societario della Roma che verrà. I Friedkin sono volati a Montecarlo per pianificare il futuro della società, tra calciomercato ed intrecci che riguardano quella che sarà la nuova squadra dirigenziale. Secondo quanto riferisce il portale specializzato sul calciomercato, la nuova proprietà starebbe pensando anche ad un ritorno: quello di Umberto Gandini, già amministratore delegato dei giallorossi tra il 2016 e il 2018.

(calciomercato.com)

Secondo il giornalista John Solano, il possibile ritorno di Gandini viene vagliato da mesi dai Friedkin. Attualmente però non c'è alcuna certezza rispetto alla disponibilità dell'ex ad a tornare alla Roma.

#Gandini is a name that #Friedkin has discussed internally for months. To date, though, it is unknown if he would be open to a return. https://t.co/JbBPzjGcvs

— John Solano (@Solano_56) September 25, 2020