AS Roma: il club promuove la Settimana Europea dello Sport

Tramite una nota ufficiale, la Roma ha annunciato che promuoverà, in occasione della seconda giornata di campionato, la Settimana Europea dello Sport 2020:

"L'AS Roma, in occasione della 2° Giornata di Andata della Seria A TIM 2020/2021, promuoverà il progetto europeo “Settimana Europea dello Sport 2020” al quale la Lega Serie A ha aderito con entusiasmo. Lanciata nel 2015 dalla Commissione europea ed organizzata ogni anno dal 23 al 30 settembre, la Settimana Europea dello Sport promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Il progetto in Italia è coordinato dal Dipartimento per lo Sport e realizzato da Sport e Salute. Dopo l’edizione da record dello scorso anno questa particolare edizione del 2020 si è resa più che mai necessaria a causa delle attuali e particolari circostanze legate alla diffusione del Covid-19.

Gli obiettivi principali sono quelli di educare all’attività sportiva sin dalla giovanissima età, incoraggiare la pratica sportiva outdoor, garantire il benessere psico-fisico della popolazione, favorire l’inclusione socio-economica attraverso la pratica dell’attività sportiva e agevolare l’integrazione delle persone con fragilità.

Il Progetto sposa inoltre i Sustainable Development Goals presenti nell’Agenda 2030 dell’ONU, favorendo diverse e specifiche modalità di svolgimento dell’attività fisica e sportiva. In particolare, in tutti i campi della Serie A durante il pre-partita, verrà esposto uno striscione a sostegno della manifestazione. Il materiale utilizzato sarà il “CAPOTOILE”riciclabile al 100% poiché interamente realizzato con bottiglie di plastica disperse nell’ambiente.

Sarà possibile seguire tutte le attività e ricevere informazioni sulla partecipazione al Progetto sui canali web e social di Sport e Salute ed attraverso gli hashtag ufficiali della manifestazione: #BeActive, #BeActiveAtHome, #BeActiveNight

Lo Sport è Salute, Be Active!"

(asroma.com)

