Nel prossimo weekend sarà a Roma, come annunciato già alcuni giorni fa, intanto Dan Friedkin è già in Italia. Il neopresidente della Roma ieri era a Venezia, per impegni relativi ad un altro degli interessi del suo gruppo. Il nuovo proprietario della Roma è stato infatti segnalato tra i presenti agli eventi del Festival del Cinema, che si chiuderà sabato 12 settembre.

(La Repubblica)