Buone notizie per la Roma: Francesco Calvo e Guido Fienga, infatti, sono risultati negativi al tampone per Coronavirus effettuato oggi. I due si erano sottoposti al test dopo la notizia della positività del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il Chief Operating Officer e il Ceo della Roma tuttavia restano in isolamento volontario fino al risultato del secondo tampone, che effettueranno lunedì prossimo.

(ansa)