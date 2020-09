As Roma, dopo lo stadio anche il club: Vitek può diventare socio di minoranza

Non c'è solo l'operazione Tor di Valle: Radovan Vitek potrebbe addirittura entrare in società con Dan Friedkin nella Roma. Secondo le ultime indiscrezioni l'imprenditore ceco, interessato a rilevare le società del gruppo Parnasi (tra cui Parsitalia, proprietaria dei terreni su cui sorgerà lo stadio della Roma) ha avuto contatti continui in questi giorni con la nuova dirigenza giallorossa e sta valutando la possibilità di entrare come socio di minoranza all’interno del club calcistico.

(Il Tempo / La Repubblica)