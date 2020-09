Aia: sabato incontro arbitri con Gravina e vertici federali

Sabato 19 settembre alle ore 12.00, presso il Grand Hotel Duca d'Este di Tivoli, si terrà il tradizionale incontro di inizio campionato tra il Presidente Federale, la Presidenza dell'AIA e gli arbitri appartenenti all'organico della CAN (A e B). Interverranno anche i rappresentanti della Leghe e delle altre componenti federali. In considerazione delle attuali prescrizione per il contenimento della pandemia da Covid-19, e nel rispetto del Protocollo Sanitario valido per i campionati di calcio professionistici e delle Linee Guida dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, non è prevista la consueta conferenza stampa e quindi non è consentito l'accesso alla struttura alberghiera. I lavori verranno comunque trasmessi attraverso i consueti canali social dell'Associazione.