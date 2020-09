1927 On Air: da oggi lo storico format radiofonico in onda su Rete Sport

Torna una delle storiche trasmissioni dell'etere romano, 1927 On Air - la storia continua. Dal 1 settembre lo storico format radiofonico pomeridiano, tonerà a trasmettere sulle frequenze (104.2 FM) di Rete Sport, una delle emittenti più importanti della capitale.

A comporre il team capitanato da Max Leggeri – in onda tutti i giorni dalle 17 alle 20 – Checco Oddo Casano e una straordinaria ‘squadra’ di ex calciatori giallorossi, pronti ad impreziosire il contenitore radiofonico: Giuseppe Giannini, Ciccio Graziani, Angelo Di Livio, Franco Peccenini, Fabio Petruzzi.