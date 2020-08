Villa Stuart: visite mediche anche per Coric

Via vai di giallorossi a Villa Staurt. Dopo Pedro, infatti, giornata di visite mediche anche per Ante Coric. Il centrocampista croato, di rientro dal prestito all'Almeria, si unirà alla squadra giovedì per i tamponi e dal giorno dopo comincerà la preparazione. Difficilmente però il suo futuro sarà in giallorosso, con il club che cercherà di trovargli una nuova sistemazione.